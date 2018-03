Programa de Serra vai destacar saúde da mulher

O Estado teve acesso às diretrizes do programa de governo referente às políticas públicas para mulheres que serão divulgadas nos próximos dias. O tema central será a saúde da mulher, tanto referente a aspectos prevenção quanto à reprodução.

A atuação de José Serra como ministro da Saúde no governo de Fernando Henrique Cardoso é um dos dividendos políticos que o candidato pretende explorar. O tucano constantemente cita programas que implementou como ministro, como o "Mãe Canguru", que incentiva o parto humanizado na rede pública e permanência dos recém-nascidos com as mães.

Nas diretrizes de programa de governo referentes a políticas públicas para mulheres, Serra dará destaque à questão de exames de mamografia, prometendo atendimento no SUS. O tema será abordado como iniciativa conjugada a políticas para a redução da taxa de mortalidade materna, quatro vezes maior que a registrada no Chile, por exemplo.

O candidato tucano já afirmou que, se eleito, vai adotar o "Mãe Brasileira", um programa federal que seria a extensão do "Mãe Paulistana", projeto de auxílio à gestante, lançado pelo tucano ainda quando estava à frente da Prefeitura de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No quesito violência contra a mulher, o candidato do PSDB vai dar ênfase à construção de abrigos institucionais para vítimas de violência feminina e também de delegacias especializadas.

Marina Silva, que nas diretrizes de seu programa de governo promete evitar embates vazios e consensos ocos", menciona mais especificamente a questão da mulher apenas no capítulo educação, quando promete "apoiar a ampliação de instalações apropriadas, com condições básicas de higiene e profissionais qualificados, para que as mulheres possam trabalhar com tranquilidade". /M.D.