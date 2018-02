Programa habitacional beneficia 130 cidades

O governo do Piauí assinou anteontem contratos com 130 municípios com menos de 50 mil habitantes que tiveram seus projetos aprovados pelo Ministério das Cidades. A contratação dos serviços de construção de casas faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e deve custar aos cofres públicos aproximadamente R$ 50 milhões com previsão de 4 mil novas moradias ao término do contrato. Até o fim deste ano o governo planeja construir cerca de 20 mil unidades no Estado.