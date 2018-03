Programe-se Horários: O Expresso Turístico sairá da Estação da Luz, aos sábados, às 8h30. O retorno está previsto para as 16h30 Ingressos: As passagens serão vendidas somente na Estação da Luz, na região central de São Paulo, por R$ 28, de segunda-feira a domingo, das 6 horas às 18h30 Itinerários: Para obter informações sobre as rotas dos passeios, deve-se entrar em contato com a Rizzatour Turismo: (11) 4817-1618 ou (11) 7172-1821. A compra de um vagão completo custa R$ 1.500 e pode ser feita pelo telefone (11) 3226-4428