Proibido transporte de produtos perigosos na Rio-Niterói A Agência Nacional de Transportes Terrestres (Antt) regulamentou nesta segunda-feira, 13, em portaria publicada no "Diário Oficial da União", o transporte de produtos perigosos na Ponte Rio-Niterói. A portaria proíbe o tráfego, na ponte, de produtos classificados como explosivos, gases inflamáveis, gases tóxicos, líquidos e sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes, peróxidos orgânicos e substâncias corrosivas. Segundo a Antt, a única exceção será aplicada aos produtos perigosos transportados de Niterói para as instalações militares da ilha de Mocanguê, e vice-versa, desde que o transporte seja feito entre as 23 horas e as 4 horas, ou das 11 horas às 16 horas. Ainda assim, o transporte desses produtos deve ser comunicado com antecedência de 24 horas à concessionária da ponte.