Projeção da OMS definiu compra de Tamiflu O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou ontem que a compra do Tamiflu em 2009 foi feita com base em projeções do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e recomendações da Organização Mundial da Saúde. Quando os primeiros casos de gripe suína foram registrados no mundo, o Brasil possuía em estoque 9 milhões de tratamentos de Tamiflu. Durante 2009, governo comprou mais 14,5 milhões de tratamentos - parte em matéria-prima, parte em remédio pronto.