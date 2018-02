Projeto aumenta de 12 para 30 meses tempo de filiação partidária

De autoria do senador Arthur Virgílio (PSDB-AM), a proposta foi acolhida em caráter terminativo e seguirá para a Câmara se não houver recurso para que seja submetida ao plenário. A mudança, diz Virgílio, inibe a atuação das chamadas legendas de aluguel.

Para o relator do projeto, Antonio Carlos Magalhães Júnior (DEM-BA), a medida "contribuirá para o lançamento de candidatos que se identifiquem com as diretrizes e ideologia do partido ao qual estejam filiados".