Projeto Esquina lança site em parceria com o ‘Estado’

SÃO PAULO - O projeto Esquina: Encontros sobre cidades, que desde 2015 trata de assuntos que fazem parte do dia a dia de quem vive nas metrópoles, lança nesta quinta-feira, 19, seu site, em parceria com o Estado.

Criada pela jornalista Mariana Barros e pelo empresário Eduardo Andrade de Carvalho, a plataforma conta com colaboradores de diversas áreas e países, dispostos a discutir temas como mobilidade, mercado imobiliário, planejamento urbano e espaços públicos, além de organizar cursos e passeios guiados por São Paulo. O novo site vai reunir a agenda de eventos e a produção multimídia.

Mariana diz que o site será um espaço para formulação de ideias e ações. “Vamos unir forças e ampliar a discussão e cobertura sobre temas das cidades onde vivemos. Poderemos aumentar a troca de experiências”, diz.

Para marcar o lançamento do site, será realizado nesta quinta-feira um evento sobre novas possibilidades na cobertura de temas urbanos. O debate contará, entre outros, com a participação de Bia Reis, editora de Metrópole do Estado, e da arquiteta Sol Camacho.

