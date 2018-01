Projeto prevê ciclofaixas ligando parques da cidade A Secretaria Municipal de Esportes espera contar com a aprovação do prefeito Gilberto Kassab e de técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para instalar ciclofaixas nos fins de semana interligando os principais parques de São Paulo. Se o projeto for aprovado, faixas serão pintadas no asfalto para que os ciclistas possam ir de um parque a outro nas manhãs de sábado e domingo - como do Parque da Aclimação até o Ibirapuera e do Parque do Povo até o Villa-Lobos. Durante a semana, no entanto, quando mais de 300 mil pessoas usam bicicletas, as ciclofaixas não poderiam ser usadas Outro problema para quem sai de bicicleta é onde deixá-la. Vale consultar "http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=117719738923561996603.000001129d423eeb9595d&hl=pt-BR" na web, antes de sair de casa. Esse endereço foi criado há pouco mais de um ano pelo ciclista e estudante de Administração Lucien Von Doellinger, de 24 anos, que fez um mapeamento de bicicletários e paraciclos da cidade pelo Google Maps. São mais de 130 endereços - o site informa ainda o horário de funcionamento, se o serviço é gratuito e o número total de vagas disponíveis.