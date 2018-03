Projeto proíbe motos de andar entre carros A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou em caráter conclusivo o projeto de lei 2.650/03, que altera o Código de Trânsito Brasileiro e proíbe os motociclistas de trafegar nos corredores entre veículos. A proposta segue para análise do Senado. O projeto retoma a redação original do Código, dada pelo Congresso, mas que foi vetada pelo Executivo sob a alegação de que a prática é largamente usada no mundo.