Projeto resgata importância do subúrbio

O Penso Subúrbio Carioca faz parte de uma série, que começou em 2002 com o Penso Cidade. Além do livro, a TIX preparou site (www.penso.art.br), com exposição virtual das propostas apresentadas pelos nove escritórios de arquitetura. Tem ainda um link com trechos e sinopses de 22 filmes ambientados na região da cidade. A ideia, que não foi adiante, era ter um Festival Suburbano de Cinema.

"Enquanto nos EUA subúrbio é sinônimo de qualidade de vida, no Rio ganhou significado pejorativo, ligado à violência. Na verdade, é uma zona muito viva, com intensa produção cultural, berço do samba e do funk."