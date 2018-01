Projeto restringe venda de narguilés em SP A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou na terça-feira, com menos restrições do que o previsto no texto original, projeto que proíbe venda de narguilés (cachimbos que têm um tubo e um recipiente cheio de água perfumada por onde o fumo passa antes de chegar à boca) a menores de 18 anos. No primeiro texto, de autoria do deputado Edson Ferrarini (PTB), estava prevista a proibição da venda dos narguilés para menores de 21 anos, mas uma emenda apresentada pelo deputado Said Mourad (PSC), que também recebeu respaldo do plenário da Assembleia, abrandou as restrições, reduzindo a proibição apenas para menores de 18 anos, como a de tabaco.