Prolongamento da Radial Leste (SP) será entregue amanhã Diversos operários ainda trabalham neste momento na finalização do primeiro trecho do prolongamento da Avenida Radial Leste. É um trecho de dois quilômetros, que vai ligar a região da Parada Quinze de Novembro ao centro de Guaianases, na zona Leste de São Paulo. A nova via deve ser liberada ao tráfego amanhã. Sessenta e seis pontos de iluminação foram instalados ao longo da via e as pistas possuem três faixas de cada lado. O novo trecho deverá diminuir bastante o tempo gasto no trânsito para chegar às duas regiões.