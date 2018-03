Promotoria em Roraima é alvo de investigação O Conselho Nacional do Ministério Público instaurou investigação para apurar omissão do Ministério Público Estadual de Roraima no caso da transferência da TV Caburaí, que pertencia à Fundação de Promoção Social e Cultural de Roraima, para a Buritis Comunicações, controlada pelo deputado estadual eleito Rodrigo Jucá (PMDB), filho do senador Romero Jucá (PMDB).