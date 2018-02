Promotoria faz hoje vistoria em obras de reforma do Parque da Água Branca

A reforma do Parque da Água Branca, na zona oeste, será vistoriada hoje de manhã por um perito ambiental e pelo promotor Washington Luís de Assis. Após a visita, Assis decidirá se vai abrir um inquérito civil para apurar eventuais danos cometidos contra a vegetação ou o patrimônio tombado da área. Frequentadores reclamam que árvores foram derrubadas sem necessidade, animais sumiram e que construções estão sendo feitas ao lado de nascentes. O grupo entregou ontem ao Ministério Público um documento em que questiona as obras e se houve um estudo de impacto ambiental. O diretor do parque, José Antônio Teixeira, disse que o levantamento não foi feito. "Não são obras que provocam impacto. Não estamos ampliando nada nem colocando concreto."