Promotoria pede saída do presidente da Assembleia O Ministério Público entrou com ação cautelar em que pede o afastamento do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Nelson Justus (DEM), e do primeiro secretário, deputado Alexandre Curi (PMDB), acusando-os de "desvio de recursos públicos". Em outra ação, também pede a condenação dos dois e de mais quatro pessoas por improbidade administrativa.