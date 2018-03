Proposta prevê mínimo de R$ 616 no ano que vem O governo federal trabalha com queda da inflação e dos juros no segundo semestre do ano. De acordo com a ministra Miriam Belchior, como a previsão é de desaceleração dos índices inflacionários "é natural que os juros também baixem". A avaliação, que integra a proposta de LDO de 2012, foi apresentada no mesmo dia em que o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse que o País está "no meio de um ciclo de aperto monetário" para conter riscos inflacionários.