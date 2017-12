Propostas As principais obras a serem executadas a curto e médio prazos pelos governos federal e estadual Ampliação do terminal de passageiros do Aeroporto de Guarulhos e construção da terceira pista Construção do Expresso Aeroporto, trem rápido entre a capital e Cumbica, e do Trem de Guarulhos. Custo: R$ 3,4 bilhões Construção do Expresso Bandeirantes, um trem rápido entre Campinas e a capital. Custo: R$ 2,7 bilhões Expansão do Aeroporto de Viracopos Construção de via expressa entre Viracopos e a Rodovia dos Bandeirantes Aumentar operações nos aeroportos estaduais do Guarujá, de São José dos Campos, de Sorocaba e de Jundiaí Construção de áreas de escape no Aeroporto de Congonhas Participação da iniciativa privada na realização de obras aeroportuárias, por meio de PPPs