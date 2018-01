Prosseguem buscas do corpo de Tim Lopes em favela do Rio Cerca de 50 policiais continuam percorrendo a favela da Grota, na zona norte do Rio, à procura do corpo do jornalista da TV Globo, Tim Lopes. Na parte alta do morro foram encontrados fragmentos de ossos próximos a um lago, onde, para a polícia, os traficantes deixam corpos de inimigos executados. Os ossos, muito antigos, não seriam de Lopes, segundo o delegado substituto da 38ª Delegacia de Polícia, em Brás de Pina, Daniel Goulart. O delegado disse ainda que existem restos mortais dentro do lago, já que foram encontrados sapatos de vítimas de traficantes no local. A polícia não tem indicações precisas de onde o corpo do jornalista teria sido deixado, por isso, está fazendo uma varredura na favela com o auxílio de um helicóptero.