Protesto a favor de Black Blocs tem confusão no Rio

Um grupo de aproximadamente 150 manifestantes se reuniu por volta das 18 horas desta sexta-feira, 6, na frente do Tribunal de Justiça do Rio, no centro da cidade, para protestar contra a decisão judicial que obriga pessoas mascaradas a se identificarem, caso sejam abordadas pela polícia. Quem se recusar a comprovar sua identidade pode ser levado à delegacia. O grupo também protesta contra a detenção de cinco pessoas acusadas de administrarem a página dos Black Blocs no Facebook.

O grupo tentou invadir o Tribunal, mas os seguranças do prédio impediram. Eles tentaram fechar as portas, mas uma delas emperrou. Ativistas lançaram objetos contra os seguranças, e um dos vigias chegou a ser atingido por um chute. A PM tentou prender os suspeitos da agressão, mas eles conseguiram fugir, auxiliados pelos manifestantes.

Às 18h45 o grupo seguia em passeata rumo à Câmara Municipal, também no centro.