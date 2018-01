Protesto bloqueia Fernão Dias por quase uma hora Cerca de trinta pessoas realizaram hoje de manhã uma manifestação no quilômetro 58 da Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, na Grande São Paulo, provocando a interdição total das pistas que, neste trecho, são duplicadas. Os manifestantes exigiam a instalação de passarelas para pedestres atravessarem a rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito ficou impedido entre às 8h50 e às 9h40, quando os manifestantes deixaram o local. Houve quinhentos metros de congestionamento em cada sentido porque o fluxo de trânsito era pequeno neste horário. Durante o protesto eles bloquearam as pistas com pedaços de madeira e pneus para, em seguida, atear fogo. A polícia chegou ao local, conseguiu a liberação da rodovia. Os moradores devem formar uma comissão para apresentar suas reivindicações às autoridades.