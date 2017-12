Protesto de taxistas e aprovados para 2ª fase da Fuvest são destaques desta segunda

A divulgação pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) dos aprovados para a segunda fase do processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP) e o protesto de um suposto indígena, que se pendurou em uma árvore próxima ao Museu do Índio, na zona norte do Rio de Janeiro, foram os principais destaques desta segunda-feira, 16. Veja esses e outros assuntos que estiveram em evidência ao longo do dia:

Fuvest divulga lista de aprovados para segunda fase.

Polícia tenta convencer manifestante a descer de árvore no Museu do Índio.

Receita abre consulta ao último lote do Imposto de Renda 2013.

Após problemas com piolhos e água imprópria, USP Leste suspende aulas.

Amigos usam batom vermelho em homenagem a estudante que morreu na USP.

Taxistas protestam pela utilização de faixa de ônibus (Foto: Sérgio Castro/Estadão)

Joaquim Barbosa manda TJ de São Paulo pagar subsídio integral de desembargador afastado por corrupção.

Pela 1.ª vez, arrecadação bate marca de R$ 1 trilhão ainda em novembro.