Protesto em Fortaleza termina com 30 detidos

FORTALEZA - Mais de 30 pessoas foram detidas, na tarde desta sexta-feira, 4, enquanto realizavam um protesto na Avenida Dedé Brasil, acesso à Arena Castelão, em Fortaleza. Os manifestantes saíram em caminhada pelo local e, por volta das 15 horas, foram detidos pela polícia após a pichação de uma viatura da perícia forense.

De acordo com informações de um dos participantes do protesto, o ato estava cercado por policiais. Os manifestantes foram obrigados a sentarem no chão e tiveram as mochilas revistadas. Cartazes foram recolhidos e os manifestantes detidos por dano ao patrimônio público. Os detidos foram levados em um ônibus para o 34º Distrito Policial.