Protesto fecha BR-101 contra divisão de royalties do petróleo

Cerca de 200 manifestantes continuavam bloqueando totalmente a Rodovia BR-101, em Campos, região norte do Rio, na divisa com o Espírito Santo, por volta das 10h15 desta quinta-feira, 11. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, eles ameaçam fechar também rotas alternativas, caso elas sejam criadas para desviar do protesto.

O grupo interditou o trecho na rodovia na altura do km 76, por volta das 7h15, com pneus e pedaços de madeira para protestar contra a emenda aprovada ontem que estabelece a divisão de royalties do petróleo entre Estados e municípios.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, agentes já estão no local tentando negociar a saída dos manifestantes da rodovia. O congestionamento já chega a 15 quilômetros nos dois sentidos da pista.

Texto atualizado ás 10h44.