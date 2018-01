Protesto marca evento no Pq. da Aclimação Cerca de 300 pessoas se reuniram na manhã de ontem no Parque da Aclimação (na foto) para realizar um "abraço" ao lago, que secou após o rompimento de um vertedouro na segunda-feira. O movimento, no entanto, ganhou tom de protesto após a chegada do secretário do Verde e Meio Ambiente, Eduardo Jorge. Um agente da Guarda Civil Metropolitana (GCM) precisou acompanhá-lo. A Prefeitura havia prometido encher o lago entre ontem e hoje, mas a população reclamou que antes seria necessário retirar o lodo acumulado.