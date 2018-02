Protesto no Rio já dura 10 horas e BR-101 segue bloqueada

A Rodovia BR-101, em Campos dos Goytacazes, região norte do Rio, na divisa com o Espírito Santo, está bloqueada desde às 7h15 desta quinta-feira, 11, nos dois sentidos em razão de uma manifestação.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de 200 pessoas se reuniram na altura do quilômetro 76, por volta das 7h15 para protestar contra a emenda aprovada ontem no plenário da Câmara que modifica a divisão de royalties, favorecendo os Estados não produtores de petróleo.

O grupo colocou pneus e pedaços de madeira na via, impedindo o tráfego de veículos. Eles atearam fogo em alguns objetos. A interdição causava, por volta das 17h15, cerca de 15 quilômetros, no sentido Rio, e mais de 17 quilômetros de engarrafamento, em direção ao Espírito Santo.

A concessionária Autopista Fluminense, que administra a via, afirmou que os usuários do trecho estão cientes da interdição. De acordo com a empresa, os motoristas são informados sobre o bloqueio "nas praças de pedágio e por meio de dois Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) instalados na praça de pedágio 02, em Serrinha e no Trevo do Índio, próximos à região".

Policiais rodoviários permanecem na estrada para negociar o fim da manifestação. Não há informações sobre feridos e nem previsão para liberação das pistas.