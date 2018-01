Prova da Polícia Rodoviária que foi adiada será feita em março

O exame para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, cancelado na sexta-feira, 7, após denúncias de vazamento da prova, deverá ser realizado até março de 2008. Não haverá alterações nas exigências aos candidatos que concorrem a 340 vagas de policial rodoviário federa, segundo própria PRF. As vagas são para candidatos que vão trabalhar no trecho da rodovia BR-163, que começa a 200 km de Cuiabá, no Mato Grosso, e vai até Santarém, no Pará. O concurso teve 122.400 mil inscritos. A PRF informou que deu início ao processo de rescisão do contrato com o Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NCE/UFRJ), entidade contratada para realizar a seleção.