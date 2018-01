Próxima Jornada Mundial da Juventude será na Polônia

Atualizado às 15h24.

RIO - O papa Francisco revelou neste domingo, 28, que Cracóvia, na Polônia, será a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude, em 2016. A escolha da cidade, anunciada durante a missa de envio, na praia de Copacabana, é uma homenagem ao papa João Paulo II, criador do evento.

Foi na cidade, para onde se mudou na adolescência, que João Paulo II descobriu sua vocação religiosa, tornando-se arcebispo em 1964. A realização do encontro católico em Cracóvia também pode reforçar o processo de sua canonização.

Será a segunda vez que a Jornada Mundial da Juventude tem uma cidade da Polônia como sede. Em 1991, a sexta JMJ aconteceu em Czestochowa. Foi a primeira reunião de João Paulo II que instituiu o evento, com jovens de um país do leste europeu.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O casal Slawek, 37, e Kasia Jodynsky, 32, comemoraram o anúncio do papa de que a próxima JMJ vai acontecer em seu país de origem. Os dois são frequentadores assíduos do evento e estiveram nas 4 últimas edições. "Nós, inclusive, nos conhecemos durante a jornada em Sidney, em 2008, e nos casamos logo depois", contou Kasia. Desta vez, eles vieram em um grupo com cerca de 150 poloneses de Gdansk, cidade localizada no norte do país. "Todos ficamos muito felizes ao escutar o anúncio do papa. Vai ser mais uma jornada que não perderemos", disse Slawek.

Ao se despedir dos jovens que lotaram a Praia de Copacabana para assistir à missa de envio, o papa Francisco voltou a pedir coragem e generosidade, agradeceu pela acolhida e disse que levaria cada um em seu coração. “Nunca tenham medo de ser generosos com Cristo, vale a pena sair e ir com coragem e generosidade”, disse.

Visualizar Jornadas Mundiais da Juventude em um mapa maior

Leia a íntegra da declaração do papa:

Amados irmãos e irmãs,

no término desta Celebração Eucarística, com a qual elevamos a Deus o nosso canto de louvor e gratidão por todas as graças recebidas durante esta Jornada Mundial da Juventude, quero ainda agradecer a Dom Orani Tempesta e ao Cardeal Ryłko as palavras que me dirigiram. Agradeço também a vocês, queridos jovens, por todas as alegrias que me deram nestes dias. Obrigado. Levo vocês no meu coração! Dirijamos agora o nosso olhar à Mãe do Céu, a Virgem Maria. Nestes dias, Jesus lhes repetiu com insistência o convite para serem seus discípulos-missionários; vocês escutaram a voz do Bom Pastor que lhes chamou pelo nome e vocês reconheceram a voz que lhes chamava. Não é verdade que, nesta voz que ressoou nos seus corações, vocês sentiram a ternura do amor de Deus? Não é verdade que vocês experimentaram a beleza de seguir a Cristo, juntos, na Igreja? Não é verdade que vocês compreenderam melhor que o Evangelho é a resposta ao desejo de uma vida ainda mais plena?

A Virgem Imaculada intercede por nós no Céu como uma boa mãe que guarda dos seus filhos. Maria nos ensina, com a sua existência, o que significa ser discípulo missionário. Cada vez que rezamos o Ângelus, recordamos o acontecimento que mudou para sempre a história dos homens. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que se tornaria a Mãe de Jesus, Ela - mesmo sem compreender todo o significado daquele chamado - confiou em Deus e respondeu: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas, o que fez Maria logo em seguida? Após ter recebido a graça de ser a Mãe do Verbo encarnado, não guardou para si esse dom; partiu, saiu da sua casa e foi, apressadamente, visitar a sua parente Isabel que precisava de ajuda; cumpriu um gesto de amor, de caridade, de serviço concreto, levando Jesus que trazia no ventre. E se apressou a fazer este gesto! Eis aqui, queridos amigos o nosso modelo.

Aquela que recebeu o dom mais precioso de Deus, como primeiro gesto de resposta, põe-se a caminho para servir e levar Jesus. Peçamos a Nossa Senhora que também nos ajude a transmitir a alegria de Cristo aos nossos familiares, aos nossos companheiros, aos nossos amigos, a todas as pessoas. Nunca tenham medo de ser generosos com Cristo! Vale a pena! Sair e ir com coragem e generosidade, para que cada homem e cada mulher possa encontrar o Senhor.

Queridos jovens, temos encontro marcado na próxima Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016 em Cracóvia, na Polônia. Pela intercessão materna de Maria, peçamos a luz do Espírito Santo sobre o caminho que nos levará a esta nova etapa da jubilosa celebração da fé e do amor de Cristo.