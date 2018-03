PSDB aposta em prefeita negra de olho no popular A apresentadora Ana Hickmann não será a única estrela feminina na festa dos tucanos de hoje. Para falar em nome das mulheres do partido, o PSDB convidou Judite Botafogo (foto), prefeita de Lagoa do Carro (PE). Negra, ela fala direto ao eleitor feminino e de baixa renda. Encaixa-se no figurino que acabou por se tornar caro numa eleição onde haverá Marina Silva e Dilma Rousseff como adversárias do PSDB.