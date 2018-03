O PSDB gaúcho homologou ontem a candidatura de Yeda Crusius ao governo do Estado. Yeda busca a reeleição, depois de um governo conturbado, com denúncias de corrupção de um lado e elogios por parte do empresariado e de prefeituras do interior de outro. A convenção tucana na Assembleia contou com a presença de cerca de 400 delegados e centenas de correligionários.