PSDB organiza viagem de Serra a Minas e Bahia

O PSDB organiza a ida dos dois ex-governadores à região de Uberaba para visitar a Expozebu, um dos maiores eventos agropecuários do País.

Nesta fase de pré-campanha, Serra tem apostado em viagens ao Nordeste e a grandes colégios eleitorais, onde tem conversado com empresários e comerciantes e concedido entrevistas a rádios e televisões regionais.

Serra e Aécio promovem aparições públicas juntos como forma de mostrar unidade do partido. Considerado o vice dos sonhos de Serra, Aécio diz que disputará uma vaga ao Senado por Minas. Ontem, em entrevista ao jornalista Ricardo Noblat, o presidente do PSDB, Sérgio Guerra, disse que, na opinião dele, "não tem chances" de o mineiro ser o vice.

Também está prevista a volta de Serra à Bahia nesta terça-feira para visitar Alagoinhas e Feira de Santana. Na primeira cidade, décimo maior colégio eleitoral do Estado, o prefeito é o tucano Paulo Cezar. Em Feira de Santana, segundo maior colégio eleitoral da Bahia, Serra participa do lançamento da pré-candidatura do ex-prefeito José Ronaldo (DEM) ao Senado, na chapa, que lançará Paulo Souto (DEM) ao governo baiano com o apoio dos tucanos.

"É a segunda vez que ele vem num período de dez dias. É o reconhecimento da importância do Nordeste. O PT teve desempenho bom na Bahia nas últimas eleições, mas Serra pode mudar isso", afirmou o deputado ACM Neto (DEM-BA).