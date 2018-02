PSDB põe Polícia Civil no caso

A iniciativa do secretário teve o apoio do governador Alberto Goldman. Os dois conversaram anteontem à noite antes de o governador embarcar para Washington. Ferreira convocou o delegado-geral, Domingos de Paulo Neto, que repassou a tarefa de investigar a quadrilha ao Demacro, unidade responsável pelos distritos da Grande São Paulo.

"Vamos verificar a assinatura falsa do escrevente, a falsificação do selo e a da assinatura. Não vamos apurar a quebra de sigilo, pois esse é um crime federal", afirmou o delegado Marcos Carneiro Lima, diretor do Demacro.