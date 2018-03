PSDB repudia em nota comentários de Lula sobre Itamar O presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), nota oficial de solidariedade ao ex-Presidente Itamar Franco, "em virtude das grosseiras e preconceituosas declarações do Presidente da República". Além de solidarizar-se com Itamar, Tasso fez questão de manifestar o "repúdio" do PSDB à atitude tomada pelo presidente Lula, depois da adesão do ex-presidente à candidatura presidencial do tucano Geraldo Alckmin, com críticas ao petista. Lula reagiu, dizendo que, aos 75 anos, qualquer brasileiro deve ter liberdade para fazer suas opções. "O atual presidente demonstra, além de desrespeito à história política do ex-presidente, reconhecidamente calcada na ética e na honestidade, desprezo à democracia, ao direito inalienável de todo cidadão brasileiro, independentemente de sua idade, de fazer sua opção por qualquer candidatura e livremente manifestá-la", disse o presidente do PSDB.