PSOL vai criticar petista na TV O ministro Antonio Palocci dividirá involuntariamente, amanhã à noite, com a votação do novo Código Florestal o programa nacional de TV e rádio do PSOL. "Vamos tratar da derrubada de árvores e da derrubada do Palocci", ironizou o líder do partido, deputado Chico Alencar (RJ). E acrescentou: "Vamos mostrar que é um escândalo a blindagem em torno do ministro, que não tem mais condições de permanecer no cargo."