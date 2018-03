PT aciona Serra na Justiça por danos morais A cúpula do PT ajuizou ontem, em Brasília, ação por danos morais contra José Serra. Na ação, os petistas pedem que o tucano prove que o partido teve alguma responsabilidade pela elaboração de dossiês contra adversários do PSDB. "A crítica política é saudável; a acusação leviana, inaceitável", disse o secretário-geral do partido, José Eduardo Cardozo. "Serra terá que provar o que está dizendo. Se não provar, pagará indenização ao PT. Não se trata de questão eleitoral, mas da imagem do PT." A atitude do partido foi motivada a partir de críticas reincidentes de Serra sobre suposto dossiê contra ele que teria sido oferecido ao jornalista Luiz Lanzetta, que fazia parte do grupo de campanha petista.