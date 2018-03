PT ataca o'anti-Lula'

Certos de que o presidente será o propulsor de uma esperada subida de Dilma Rousseff nas pesquisas, os petistas vão insistir na estratégia de colar em José Serra a marca do candidato "anti-Lula", por mais que o tucano fuja dessa imagem. A intenção dos aliados mais próximos de Dilma é associar os ataques dos adversários a uma "aversão" a Lula e ao governo e, indiretamente, a uma suposta intenção da oposição de desfazer as "conquistas" dos últimos oito anos. Em outra frente, a presença de Lula em comícios e caminhadas com Dilma vai se acentuar nas próximas semanas.