PT cola ainda mais candidata ao presidente

"No dia 27, vamos convocar todos os militantes para a arrancada final", explica o presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra. "É um dia simbólico, porque é o aniversário do Lula e faz oito anos que o Lula foi eleito pela primeira vez", observa André Vargas (PR), secretário de comunicação do PT.

A cúpula petista considera que as aparições de Lula na propaganda de Dilma estão "na dose certa". A avaliação é de que a campanha tem de centrar forças não só no Sudeste. "No Nordeste, nós temos vantagem e temos perspectiva de ampliar essa maioria que já temos na região", diz Dutra.