PT define temas ambientais para segundo turno

Os assuntos que passam a ter destaque nesta segunda fase da campanha são redução do desmatamento da Amazônia, aprovação do marco regulatório de resíduos sólidos e os compromissos do governo federal com a redução da emissão de gases do efeito estufa feitos na Conferência de Copenhague, em 2009.

Aliados de Dilma já discutiram nos últimos dias a necessidade de incorporar com mais ênfase uma agenda ambiental não apenas no discurso, mas nas propostas que a petista defenderá. No entendimento de Dilma, segundo aliados, essas três ações podem ser apontadas como políticas ambientais bem sucedidas implementadas no governo Lula que contribuem para o desenvolvimento sustentável.

O marco regulatório para resíduos sólidos foi aprovado em julho após 19 anos de tramitação no Congresso Nacional. A nova lei distingue resíduo (lixo reciclável) de rejeito (passível de reaproveitamento). Empresários e governantes passam a ter responsabilidades claras sobre o tratamento de resíduos.