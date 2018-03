PT do Piauí aposta em Dilma para alavancar Wilson Martins O PT do Piauí confirmou que a candidata Dilma Rousseff (PT) irá ao Estado reforçar a campanha do governador Wilson Martins (PSB). Dilma obteve 67,08% dos votos do Estado ou 1.088.205 votos. Wilson teve 725.563 votos, correspondente a 46,37% do eleitorado.