PT é bem avaliado em transportes e PSDB, na saúde

A terceira força política, embora considerada coadjuvante pelos eleitores, é o PMDB, que tenta recuperar o protagonismo lançando o deputado Gabriel Chalita à Prefeitura.

O índice de rejeição do PT também é o mais alto: 20%. Os tucanos, no entanto, estão próximos, com 17%. O saldo ainda é positivo (3 pontos), mas inferior ao dos petistas (13). Nos demais partidos, esse resultado é negativo.

Outro dado que animou os petistas é a avaliação positiva da gestão Marta Suplicy. Embora a administração José Serra também seja bem avaliada, o saldo da petista é melhor e deixou duas marcas que o partido vai explorar na campanha: avaliação positiva na gestão dos transportes e da educação. Na saúde, área em que o PSDB se sai melhor, há empate entre as siglas.

Os entrevistados também atribuíram ao PT qualidades associadas ao PSDB, como capacidade de gestão - herança do bom desempenho do governo Lula na economia. O ponto fraco, também herdado do governo federal, é ser mais associado à corrupção que o PSDB. / I.P.