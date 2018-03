PT mira empresa ligada a Paulo Preto

A liderança do PT na Assembleia vai requerer à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo investigação sobre a empresa Peso Positivo Transportes, Comércio e Locações, que tem como sócios o genro e a mãe do ex-diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto. Ele é apontado pelos petistas como arrecadador de recursos para a campanha de José Serra (PSDB).

Deputados do PT suspeitam que a Peso alugou guindastes para uma empreiteira que integrou o consórcio contratado para construir o Trecho Sul do Rodoanel. A obra era administrada e fiscalizada pessoalmente por Paulo Souza - ele ocupou a direção de Engenharia da Dersa de 2007 a abril deste ano, quando foi demitido.

"A informação que recebemos, com absoluta segurança, é de que essa empresa é fornecedora da empreiteira na obra do Rodoanel", declarou o deputado Antônio Mentor, líder do PT na Assembleia. O parlamentar explicou que a bancada de oposição ao Palácio dos Bandeirantes investigava os contratos do Rodoanel e de outras obras quando foi identificada a Peso Positivo.

"Não tenho e nunca tive clientes na construção civil. Meus maiores clientes são a Petrobrás e a Votorantim Metais", afirmou o empresário Fernando Cremonini, sócio majoritário da Peso, genro de Souza.

Bicicleta. Ele repudiou com veemência a suspeita levantada pelo PT e nega ter sido favorecido pelo sogro. "A única coisa que o Paulo me deu nestes anos todos foi a mão da filha dele e uma bicicleta quando voltamos da lua de mel."

Arquivos da Junta Comercial de São Paulo mostram que a Peso foi constituída em 30 de julho de 2003, com capital social de R$ 100 mil. Os sócios são Cremonini - dono de 99% do capital - e a mãe de Paulo Souza, Maria Orminda Vieira de Souza - com 1% da empresa. No cadastro da empresa, consta um único arquivamento no contrato social - a alteração da atividade econômica da sede para "serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras", em 19 de outubro.

"O Paulo sugeriu que eu incluísse a mãe dele na sociedade para registrar a empresa como limitada", diz o empresário. "Quem controla a Peso sou apenas eu." Cremonini é casado com Tatiana Arana Souza, filha do ex-diretor da Dersa. Jornalista, Tatiana foi contratada como assistente técnica de gabinete em decreto assinado pelo então governador de São Paulo, José Serra, em 29 de janeiro de 2007. Ela atua no cerimonial do Palácio dos Bandeirantes.

No dia 12, a bancada do PT havia pedido ao Ministério Público que apurasse a atuação de outra filha de Souza, a advogada Priscila Arana de Souza Zahan. Ela trabalha em um escritório de advocacia que representou empreiteiras contratadas para a execução das obras do Rodoanel. / COLABOROU EDUARDO REINA