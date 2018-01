PT não tem necessidade adolescente de mostrar cor vermelha, diz Berzoini O presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), disse nesta quarta-feira, 16, que seu partido não tem necessidade adolescente de mostrar sua tradicional cor vermelha nos programas do horário eleitoral gratuito na televisão. Quando questionado por que não aparecera a tradicional cor do PT na programação eleitoral gratuita de Lula na TV, na terça-feira, Berzoini argumentou que o emprego das cores da Bandeira Nacional nos programas foi definido pela coordenação da campanha, que reúne diversos partidos. "Não está descartado (o uso do vermelho) nem há necessidade de afirmação em relação a isso", afirmou o presidente do PT. Segundo ele, a simples presença do "mais ilustre filiado do partido", Lula, já é suficiente para mostrar a trajetória do PT. "A cor do PT é conhecida por todos os brasileiros. Nós sempre a utilizamos, mas sempre utilizamos, também, as cores verde e amarela, que marcam nosso forte compromisso com o projeto nacional". Berzoini e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participam de encontro com representantes do setor educacional, na noite desta quarta-feira, no Hotel San Marco, em Brasília.