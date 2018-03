PT tenta viabilizar ex-PM para vice de Mercadante

Olímpio é a indicação definitiva do PDT para que a aliança com os petistas não caia por terra na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. O deputado Paulo Pereira da Silva, presidente estadual do PDT, já deu um ultimato à campanha de Mercadante e disse que, "se encher o saco", lança candidato próprio.

Na avaliação de membros da campanha petista, Olímpio, ex-capitão da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), poderia levar o discurso da segurança pública às ruas e conquistar um eleitorado concentrado na classe média que tem, historicamente, aversão ao PT no Estado.

Por outro lado, setores do partido estão reticentes quanto ao seu nome, por temer que a associação de Mercadante com Olímpio traga prejuízos nas urnas. Segundo essa avaliação, o ex-capitão poderia causar repulsa ao eleitor tradicional do PT.

Olímpio já afinou seu discurso com críticas às gestões tucanas no Estado. O PT paulista, sob carregada agenda de reuniões, nega pressa na aprovação do ex-capitão para a vice. "Trabalhamos com tranquilidade", afirmou Edinho Silva, presidente estadual do partido. / ROBERTO ALMEIDA