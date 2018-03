PT testa aproximação de candidata com eleitores A carreata em Duque de Caxias foi considerada pelos aliados de Dilma Rousseff como "laboratório" para estratégia de maior proximidade com o eleitor. Em vez das caminhadas, curtas por causa de confusões, as carreatas permitem que a candidata seja vista por mais pessoas em menos tempo. Em conversa por telefone com o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel (PT-MG), a petista pediu atividade semelhante, hoje, na capital mineira.