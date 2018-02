PT trabalha contra tese da divisão entre ricos e pobres Por causa da diminuição nas intenções de voto em Dilma Rousseff no eleitorado de mais alta renda e escolaridade, a campanha da petista está preocupada em evitar a disseminação da ideia de que a candidata se sustenta na população pobre, especialmente do Nordeste, que não se importou com as denúncias que derrubaram a ex-chefe da Casa Civil Erenice Guerra. "Não vamos entrar no clima de divisão que eles querem. Dilma vai bem em todas as faixas do eleitorado", diz um ministro petista. Já o PSDB está voltado para o discurso de que Serra, se eleito, governará para o País inteiro e não se preocupará apenas com São Paulo, como sustentam os adversários. Marina Silva (PV) aposta na subida, principalmente nas capitais, com a tese de que a política não é exclusividade de PT, PSDB e seus aliados.