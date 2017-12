PT troca dirigente, que comandará a sigla até 2013

Dutra pediu afastamento por motivos de saúde, e Falcão, que já comandou a sigla anteriormente e estava na condição de interino no cargo, ficou com a vaga. A prioridade de Falcão será a eleição de 2012 e a relação com o governo federal.

O PSDB, principal partido de oposição, também vai escolher seu novo presidente neste ano. O deputado federal Sérgio Guerra (PE) já lançou seu nome à reeleição, mas encontra resistências no grupo ligado ao ex-governador de São Paulo José Serra.

Os serristas acham que Guerra é um candidato do senador e presidenciável Aécio Neves (MG).