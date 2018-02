PT vai entrar com mais duas ações contra Serra O PT vai entrar com duas ações contra o candidato José Serra (PSDB) e uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o presidente do PSDB, Sérgio Guerra. "É tentativa desesperada de ganhar no grito", disse o deputado José Eduardo Martins Cardozo (SP), coordenador do comitê jurídico de Dilma Rousseff. Será a 5ª vez que o PT vai à Justiça contra Serra, sob alegação de que o tucano caluniou e difamou Dilma e o partido.