PTB fecha com tucano e vai brigar pela vice Em troca do apoio a José Serra, o PTB não perdeu tempo e já entregou a fatura. O partido, presidido por Roberto Jefferson (RJ), réu do mensalão federal por corrupção e lavagem de dinheiro, quer a cadeira de vice na chapa do tucano. E até indicou o nome: Benito Gama, tesoureiro nacional do PTB. Na convenção dos trabalhistas, ao som de vuvuzelas desafinadas, Serra fez elogios a Benito, que com ele foi deputado constituinte.