Publicitária é morta ao ser vítima de roubo na zona sul de SP A publicitária Fátima Regina Scapol, de 43 anos, foi assassinada, com um tiro no rosto, por volta da 0h15 desta terça-feira, ao ser vítima de um roubo dentro de um bar, localizado na altura do nº 208 da Rua José Neves, em Cidade Ademar, na zona sul da capital paulista. Segundo informações de testemunhas, que depuseram no 43º Distrito Policial ao delegado Eduardo Dondice Costa, Fátima estava sentada e havia deixado sua bolsa sobre a mesa. Um desconhecido entrou no bar, pegou a bolsa, dizendo que era um assalto, e virou as costas. Como foi tudo muito rápido e a princípio a vítima não teria visto nenhuma arma com o suposto assaltante, pensou que fosse uma brincadeira, então resolveu puxar a bolsa. O bandido voltou a ficar de frente para a vítima e atirou. Uma equipe dos Bombeiros foi para o local, mas a mulher já estava morta. O criminoso segue foragido.