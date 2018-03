Público tenta levar cadeiras de praia A Cavalera fez um kit bem caprichado de brindes para os convidados, que receberam sombrinhas, água de coco, sorvete e bolacha água e sal. Tudo providencial para um desfile sob o sol. Não satisfeitos com os presentinhos, o público resolveu levar para casa as cadeiras de praia. Houve convidado que tentou sair com quatro cadeiras debaixo do braço. A organização do evento barrou os espertinhos no portão de saída. Quem estava nos prédios, achou o público superorganizado. "Todos deixaram a cadeira na porta", disse a moradora Ana Zélia Rodrigues. "Que atitude exemplar."