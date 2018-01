Putin convidará Índia e Paquistão para encontro de paz O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou hoje que convidará os líderes do Paquistão e da Índia para uma reunião no próximo mês que terá o objetivo de evitar que o conflito entre as duas potências nucleares do sul da Ásia se intensifique. "Espero que venham, para que possamos discutir como evitar que o conflito continue se desenvolvendo", disse Putin, que mostrava sua cidade-natal, São Petersburgo, ao presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que está em visita oficial à Rússia. Segundo a assessoria de imprensa da chancelaria russa, Putin convidará os líderes paquistanês e indiano para participarem de uma cúpula do Conselho de Medidas de Cooperação e Confiança na Ásia, que será realizada no Casaquistão de 3 a 5 de junho. Os membros do conselho são Índia, Paquistão, Afeganistão e vários ex-Estados soviéticos. O anúncio foi feito num momento em que Bush exorta a Índia e o Paquistão a tomarem medidas que evitem uma "guerra mais ampla". Bush pediu também ao presidente paquistanês, general Pervez Musharraf, para que controle o terrorismo.